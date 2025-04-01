Ротвейлеров и алабаев хотят признать потенциально опасными собаками

Об указанном законопроекте пока только говорят. Его планируют отправить на рассмотрение в Госдуму. С сегодняшнего дня, тем временем, начал действовать ряд законов. В их числе ограничение на прием в школы детей мигрантов. Теперь желающие учиться в России должны получить справку об успешном прохождении экзамена по русскому языку. Детям необходимо получить удовлетворительную оценку для зачисления во 2−11-й классы. Тестирования будут проводиться в устной и письменной формах.