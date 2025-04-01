Ротвейлеров и алабаев хотят признать потенциально опасными собаками

В России существует общий перечень потенциально опасных собак. Это те животные, которые могут нанести ущерб жителям и имуществу. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила расширить список потенциально опасных собак, цитирует «Парламентская газета».
Депутат сообщила, что рабочая группа по совершенствованию российского законодательства готовит проект, направленный на защиту населения от нападения бездомных животных. Предлагается ввести запрет на выгул детьми потенциально опасных собак. Кроме того, депутаты планируют поработать и над перечнем соответствующих пород.
«Предлагаем пересмотреть и актуализировать перечень потенциально опасных собак. В текущем перечне 12 видов собак. Там отсутствуют ротвейлеры, алабаи», — уточнила Нина Останина.
Сейчас в списке числятся, например, бразильский бульдог, бэндог, гуль дог, северокавказская собака и другие породы. Такие собаки не могут находиться на улице без поводка и намордника. Под исключение попадают те животные, которых выгуливают на частной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности или другом законном основании.
Об указанном законопроекте пока только говорят. Его планируют отправить на рассмотрение в Госдуму. С сегодняшнего дня, тем временем, начал действовать ряд законов. В их числе ограничение на прием в школы детей мигрантов. Теперь желающие учиться в России должны получить справку об успешном прохождении экзамена по русскому языку. Детям необходимо получить удовлетворительную оценку для зачисления во 2−11-й классы. Тестирования будут проводиться в устной и письменной формах.
Кроме того, вступил в силу закон о борьбе с телефонными мошенниками. Теперь гражданин России может оформить не более 20 сим-карт. Отслеживать количество симок можно через портал Госуслуг.
В Госдуме ответили и на вопрос о повышении пенсионного возраста в России. Сейчас подобных законопроектов нет. Депутаты не рассматривают новое повышение пенсионного возраста. В правительстве РФ также не думают над этой инициативой.