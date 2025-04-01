Суммарный коэффициент рождаемости падает третий год подряд

СКР последовательно снижается с 2022 года. Конечно, не стоит упускать из виду, что за год до этого он достигал максимума по меньшей мере за 22 года — 3,32. Тем не менее негативный тренд сложно объяснить возвращением показателей в норму после всплеска на фоне пандемии COVID-19. Дело в том, что нынешнее значение — самое низкое за семь лет, с 2017 года.