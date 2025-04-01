Руководитель Bloomberg, его жена и дочь найдены мертвыми в доме в Южной Каролине

Тела одного из руководителей Bloomberg, а также его жены и девятилетней дочери были обнаружены в их доме в штате Южная Каролина, США. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел в городе Грир, к северо-востоку от Гринвилла в западной части Южной Каролины. О пропаже семьи забеспокоился их сосед. Мужчина обратился в полицию.
По прибытию правоохранители обнаружили тела трех человек: 54-летнего Ричарда Самарела, 45-летней Лины Марии Самарел и их девятилетней дочери Саманты Самарел.
Однако, до сих пор неясно, носит ли гибель целой семьи криминальный характер или же они погибли в результате несчастного случая. По заявлению офиса местного шерифа, угрозы для общественности нет.
В полиции добавили, что были и другие жильцы дома. Так, судя по соцсетям погибшей женщины, у пары остался маленький сын, который, судя по всему, находился в момент трагедии в школе.
«Более подробная информация будет опубликована позже, как только и Управление коронера, и агентство смогут продолжить свои расследования инцидента», — говорится в заявлении правоохранителей.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, стало известно о смерти американского актера Ричарда Чемберлена. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет. Чемберлен, известный широкому зрителю своими ролями в таких картинах, как «Поющие в терновнике», «Сёгун», «Человек в железной маске», «Копи царя Соломона» и др.