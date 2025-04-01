«Это похоже на нашу страну»: Трамп сравнил приговор Ле Пен с разбирательствами в отношении него

Американский лидер усомнился в законности отстранения Марин Ле Пен от участия в президентских выборах. Ее лишили такой возможности на пять лет. Дональд Трамп назвал Марин Ле Пен «ведущим кандидатом». Он также сравнил приговор лидера партии с разбирательствами в отношении него в США.