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«Это похоже на нашу страну»: Трамп сравнил приговор Ле Пен с разбирательствами в отношении него

Трамп считает вынесение приговора Ле Пен схожим с разборками в отношении него.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в полной мере ознакомился с уголовным делом председателя французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Он считает, что многие не согласны с решением суда. Такое мнение Дональд Трамп высказал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

Американский лидер усомнился в законности отстранения Марин Ле Пен от участия в президентских выборах. Ее лишили такой возможности на пять лет. Дональд Трамп назвал Марин Ле Пен «ведущим кандидатом». Он также сравнил приговор лидера партии с разбирательствами в отношении него в США.

«Это очень большое дело. Оно похоже на нашу страну. Это очень похоже на нашу страну», — сказал Дональд Трамп.

Марин Ле Пен может попасть в тюрьму на два года. Она заявила, что будет бороться за пересмотр решения суда. Председатель партии также сообщила, что не станет просить президента Франции Эмманюэля Макрона о помиловании.