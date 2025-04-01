«Это похоже на нашу страну»: Трамп сравнил приговор Ле Пен с разбирательствами в отношении него

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в полной мере ознакомился с уголовным делом председателя французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Он считает, что многие не согласны с решением суда. Такое мнение Дональд Трамп высказал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.
Американский лидер усомнился в законности отстранения Марин Ле Пен от участия в президентских выборах. Ее лишили такой возможности на пять лет. Дональд Трамп назвал Марин Ле Пен «ведущим кандидатом». Он также сравнил приговор лидера партии с разбирательствами в отношении него в США.
«Это очень большое дело. Оно похоже на нашу страну. Это очень похоже на нашу страну», — сказал Дональд Трамп.
Марин Ле Пен может попасть в тюрьму на два года. Она заявила, что будет бороться за пересмотр решения суда. Председатель партии также сообщила, что не станет просить президента Франции Эмманюэля Макрона о помиловании.