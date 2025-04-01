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Юлия Меньшова объяснила, почему отец не поддержал ее решение стать режиссером

Юлия Меньшова о переходе в режиссеры: «Папа думал, я совершаю чудовищную ошибку».

Источник: Комсомольская правда

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала о том, как родители отнеслись к ее профессиональным переменам — от актерства к режиссуре и телевидению. По ее словам, отец, известный режиссер Владимир Меньшов, не одобрял ее выбор.

— Сначала было телевидение, а потом уже режиссура, да. Ну, по-разному. Папа был очень против — ему казалось, что я совершаю чудовищную ошибку, а мама была очень поддерживающей и говорила: «Пробуй, если тебе кажется, если тебя так ведет твое сердце, делай, как тебе кажется», — рассказала актриса в беседе с KP.RU.

Также Юлия Меньшова поделилась своими взглядами на творчество отца. Она считает, что каждый его фильм был попыткой осмыслить свое время. А самой любимой картиной для нее остается легендарная комедия «Любовь и голуби».

— Почему? Наверное, нет этому ответа. По кочану. Просто люблю, — ответила Меньшова.

Кроме того, актриса поделилась, как относится к социальным сетям и молодежи. По ее словам, каждому придется столкнуться с разочарованием.