Юлия Меньшова объяснила, почему отец не поддержал ее решение стать режиссером

— Сначала было телевидение, а потом уже режиссура, да. Ну, по-разному. Папа был очень против — ему казалось, что я совершаю чудовищную ошибку, а мама была очень поддерживающей и говорила: «Пробуй, если тебе кажется, если тебя так ведет твое сердце, делай, как тебе кажется», — рассказала актриса в беседе с KP.RU.