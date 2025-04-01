«Мне интересно видеть в людях глубину»: Юлия Меньшова раскрыла секреты своей работы

Журналист и телеведущая Юлия Меньшова в беседе с KP.RU рассказала о своей работе и раскрыла секреты интервьюирования. Сейчас у нее несколько проектов, но все они связаны с интервьюированием разных героев. При этом Меньшова не стремится за сенсацией и не вытаскивает наружу секреты гостей, а наоборот, пытается раскрыть героя интервью, показать его настоящего.