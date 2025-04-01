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«Мне интересно видеть в людях глубину»: Юлия Меньшова раскрыла секреты своей работы

Меньшова назвала раскрытие человека главной концепцией своих интервью.

Источник: Комсомольская правда

Журналист и телеведущая Юлия Меньшова в беседе с KP.RU рассказала о своей работе и раскрыла секреты интервьюирования. Сейчас у нее несколько проектов, но все они связаны с интервьюированием разных героев. При этом Меньшова не стремится за сенсацией и не вытаскивает наружу секреты гостей, а наоборот, пытается раскрыть героя интервью, показать его настоящего.

«Моя концепция заключается в том, что я хочу создать портрет человека. Я не выискиваю секретов, мне интересно видеть в людях глубину», — об этом заявила Меньшова в разговоре с журналистом Игорем Виттелем.

Также она вспомнила случай с Амаяком Акопяном. Аудитория посчитала, что Меньшова его «размотала», и выставила в неприглядном свете. Но на самом деле телеведущая пыталась снять с него маску напыщенности, поэтому в каких-то местах получилось жестковато.

Ранее KP.RU сообщил, что Юлия Меньшова в прошлом году вернулась на телевидение после многолетнего перерыва.