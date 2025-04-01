The Guardian: трое пропавших без вести солдат США в Литве найдены мертвыми

Трое из четырех американских солдат, которые ранее пропали без вести в Литве, были найдены мертвыми. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на представителей армии США.
«Мы находимся в горе с семьями и близкими этих необыкновенных “солдат с собачьим лицом” в это невообразимое время», — выразил свои соболезнования генерал-майор Кристофер Норри, командир 3-й пехотной дивизии.
Он добавил, что поиск не окончен. Норри также поблагодарил всех тех, кто помогает в круглосуточной работе по поиску пропавших.
Уточняется, что для удаления ила из воды были задействованы тяжелая техника и экскаваторы.
Ранее сообщалось, что на протяжении пяти дней западные военные специалисты продолжают операцию по подъему затонувшей американской ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules с территории литовского болота. Так, эвакуационная машина находится под двумя метрами воды и двумя метрами илистого грунта.