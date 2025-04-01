Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: трое пропавших без вести солдат США в Литве найдены мертвыми

Генерал Норри выразил соболезнования в связи со смертью солдат США в Литве.

Источник: Комсомольская правда

Трое из четырех американских солдат, которые ранее пропали без вести в Литве, были найдены мертвыми. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на представителей армии США.

«Мы находимся в горе с семьями и близкими этих необыкновенных “солдат с собачьим лицом” в это невообразимое время», — выразил свои соболезнования генерал-майор Кристофер Норри, командир 3-й пехотной дивизии.

Он добавил, что поиск не окончен. Норри также поблагодарил всех тех, кто помогает в круглосуточной работе по поиску пропавших.

Уточняется, что для удаления ила из воды были задействованы тяжелая техника и экскаваторы.

Ранее сообщалось, что на протяжении пяти дней западные военные специалисты продолжают операцию по подъему затонувшей американской ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules с территории литовского болота. Так, эвакуационная машина находится под двумя метрами воды и двумя метрами илистого грунта.