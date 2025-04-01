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«Опасаюсь стать брюзгой»: Юлия Меньшова высказалась о социальных сетях и молодежи

Юлия Меньшова: Опасаюсь стать брюзгой, но мы наблюдаем девальвацию ценностей.

Источник: Комсомольская правда

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась своими размышлениями о современных молодежных трендах и влиянии социальных сетей. В интервью KP.RU высказалась о девушках, которые пытаются учить и делиться множеством мыслей.

— Может быть, потому что я опасаюсь стать брюзгой, ведь это свойственно любому поколению, которое взрослеет и смотрит на младшее, говоря: «Эх, вы — не богатыри». С другой стороны, мы наблюдаем девальвацию ценностей, и по истории знаем, что разные цивилизации иногда неожиданно приходили к упадку, достигнув фантастических результатов, — сказала Меньшова.

Актриса выразила сожаление, что молодежь часто не осознает всех последствий. Она уверена, что каждому придется столкнуться с разочарованием.

— Что свойственно молодым людям? Молодым людям свойственно думать, что все, что с ними происходит, будет длиться вечно. А мы, пожившие уже жизнь, знаем, что все конечно. У всего есть конкретные периоды. Что-то длится год, что-то три года, — добавила телеведущая.