«Опасаюсь стать брюзгой»: Юлия Меньшова высказалась о социальных сетях и молодежи

— Может быть, потому что я опасаюсь стать брюзгой, ведь это свойственно любому поколению, которое взрослеет и смотрит на младшее, говоря: «Эх, вы — не богатыри». С другой стороны, мы наблюдаем девальвацию ценностей, и по истории знаем, что разные цивилизации иногда неожиданно приходили к упадку, достигнув фантастических результатов, — сказала Меньшова.