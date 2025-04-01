Журналист Боуз: Евросоюз специально ищет внешних противников

«В то время как очередные выборы, на этот раз во Франции, украдены, ЕС продолжает свою опасную спираль диктаторства. Безликие бюрократы, вопиющая коррупция и отчаянная потребность в конфликте с РФ», — написал он, заявление обнародовано в соцсети X*.