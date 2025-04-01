Меньшова призналась, что потеряла некоторых друзей из-за политических разногласий

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова призналась, что потеряла нескольких друзей из-за политических разногласий. С соответствующим заявлением артистка выступила в беседе с KP.RU.
По словам телеведущей, из-за разных взглядов на политику в мире ей довелось потерять сразу несколько друзей. И, хотя таких людей было немного, ситуация остается прискорбной. При этом актриса не знает, по вине какой именно из сторон все произошло.
«Кто знает, не знаю. Может, часть людей, с которыми я просто не захотела продолжать активно общаться», — сказала Меньшова.
В той же беседе с KP.RU артистка раскрыла, как справляется с потерей различных людей в жизни. По ее словам, с подобными событиями пришлось попросту свыкнуться. Причем даже в случаях, когда человек умирает.