«Сильно расстраивало папу»: Юлия Меньшова призналась, что не является поклонником некоторых фильмов Владимира Меньшова

Телеведущая подчеркнула, что знает о большом количестве поклонников «Ширли-мырли» и рада, что картина попала в аудиторию. При этом Меньшова рассказала, что каждое кино ее отца было попыткой взаимодействовать со временем, потому что именно это представляло для него интерес. Для самой же актрисы самой любимой картиной остается «Любовь и голуби».