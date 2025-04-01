«Сильно расстраивало папу»: Юлия Меньшова призналась, что не является поклонником некоторых фильмов Владимира Меньшова

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова призналась, что не является поклонником кинокартины «Ширли-мырли», режиссером которой являлся ее отец Владимир Меньшов. Об этом актриса рассказала в интервью на радио «Комсомольская правда».
«Я не отношусь к поклонникам этой картины, что сильно расстраивало папу. Мне этот взгляд не близок, я не воспринимала эту картину так. Для меня это грубовато и не совпало со мной эстетически», — сообщила Меньшова.
Телеведущая подчеркнула, что знает о большом количестве поклонников «Ширли-мырли» и рада, что картина попала в аудиторию. При этом Меньшова рассказала, что каждое кино ее отца было попыткой взаимодействовать со временем, потому что именно это представляло для него интерес. Для самой же актрисы самой любимой картиной остается «Любовь и голуби».
«Почему? Наверное, нет этому ответа. По кочану. Просто люблю», — отметила Меньшова во время интервью.