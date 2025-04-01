Юлия Меньшова резко высказалась о ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова резко высказалась о планах режиссера Жоры Крыжовникова переснять культовый фильм «Москва слезам не верит». В эфире радио «Комсомольская правда» она призналась, что категорически не поддерживает идею ремейков и настороженно относится к новой версии знаменитой картины ее отца, режиссера Владимира Меньшова.
— К ремейкам отношусь очень плохо. К происходящему с фильмом Жоры Крыжовникова отношусь настороженно, потому что у меня была единственная просьба к ним — не называть этот фильм «Москва слезам не верит». Но, по-моему, они его так и назовут, — цитирует слова актрисы сайт KP.RU.
По ее мнению, несмотря на внешнюю вежливость создателей ремейка, их мотивы продиктованы исключительно коммерческими интересами.
— Хотя они всячески делают вид, что очень вежливы, раскланиваются и так далее, но на самом деле руководствуются абсолютно циничными коммерческими интересами, — добавила актриса.