Юлия Меньшова резко высказалась о ремейке фильма «Москва слезам не верит»

— К ремейкам отношусь очень плохо. К происходящему с фильмом Жоры Крыжовникова отношусь настороженно, потому что у меня была единственная просьба к ним — не называть этот фильм «Москва слезам не верит». Но, по-моему, они его так и назовут, — цитирует слова актрисы сайт KP.RU.