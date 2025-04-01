Юлия Меньшова поделилась своим неудачным опытом работы в кино

Журналистка и телеведущая Юлия Меньшова начала актеру в кино в раннем возрасте, так как родилась в творческой семье. Но, увы, далеко не весь опыт в кадре оказался удачным. В эксклюзивном интервью KP.RU Меньшова рассказала о ситуации, о которой она жалеет до сих пор. Оказалось, что Меньшова до сих пор жалеет о съемках в фильме «Действуй, Маня».
«Это был совершенно дивный, изумительный сценарий! Чудесный, добрый, нежнейший, чем-то похожий на юношеский вариант “Электроника” — такой фильм очень трогательный. Мы были собраны в эту картину с учетом того, какой был сценарий. А дальше это кино снималось года два с половиной, потому что все время заканчивались деньги. А главным образом режиссер этого кино очень хотел быть современным, очень хотел соответствовать тенденциям и убирал все сцены, наполнял его каким-то своим содержанием, отражающим то время», — подчеркнула Меньшова.
По итогу получилось, что съемки не оправдали ее ожидания, получилось плохо и в абсолютном несоответствии того, что было задумано изначально.
Ранее KP.RU сообщил, что Меньшова возвращается на телевидение спустя несколько лет перерыва.