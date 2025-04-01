Юлия Меньшова поделилась своим неудачным опытом работы в кино

«Это был совершенно дивный, изумительный сценарий! Чудесный, добрый, нежнейший, чем-то похожий на юношеский вариант “Электроника” — такой фильм очень трогательный. Мы были собраны в эту картину с учетом того, какой был сценарий. А дальше это кино снималось года два с половиной, потому что все время заканчивались деньги. А главным образом режиссер этого кино очень хотел быть современным, очень хотел соответствовать тенденциям и убирал все сцены, наполнял его каким-то своим содержанием, отражающим то время», — подчеркнула Меньшова.