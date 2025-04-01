«Этого хочет аудитория»: Юлия Меньшова прокомментировала появление большого числа непрофессиональных ведущих

Появление большого количества непрофессиональных ведущих, имеющих внушительные просмотра и популярность, связано с потребностью среди аудитории. Такое мнение в интервью на радио «Комсомольская правда» высказала российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
«Огромное количество ребят, появившихся на видео-платформах, говорят о том, в чем была потребность», — сообщила она.
Как отметила Меньшова, любая публичная деятельность заключается во взаимодействии с потребностями аудитории, в которой ты работаешь. При этом телеведущая подчеркнула, что даже если контент является низкопробным и поверхностным, он все равно может быть востребован.
А причины подобного развития событий, по словам Меньшовой, являются поводом для того, чтобы задуматься и проанализировать, почему так происходит и из-за чего аудитория отдает предпочтение подобному контенту.