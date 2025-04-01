Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы

«Требуемый капитал для пассивного дохода равен размеру пассивного дохода в год * 25. План такой: через 10 лет накопленные 65 миллионов рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля 12% годовых позволяет получать пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции», — рассчитал Родин.