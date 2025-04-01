Эксперт подсчитал сумму, которую надо накопить для жизни без работы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Создание пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц, потребует накопить 65 миллионов рублей за 10 лет, рассказал агентству «Прайм» финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.
По его словам, такая сумма нужна, чтобы жить на проценты с учетом инфляции и обесценивания денег.
«Требуемый капитал для пассивного дохода равен размеру пассивного дохода в год * 25. План такой: через 10 лет накопленные 65 миллионов рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля 12% годовых позволяет получать пассивный доход в размере сегодняшних 100 тысяч рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции», — рассчитал Родин.
Создать такой капитал можно путем формирования портфелей из фондов ценных бумаг, доля которых зависит от степени риска инвестиционной стратегии. Общее правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше риска можно себе позволить, заключил он.