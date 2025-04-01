Схему движения скорректируют из-за ремонта в Хабаровске улицы Краснодарской

«Исходя из планируемой ширины проезжей части улицы Краснодарской и объема работ по ее расширению, предполагается, что в период проведения ремонтных работ движение транспорта будет организовано по одной половине дороги, без полного перекрытия участка от улицы Карла Маркса до Демьяна Бедного. На время полного перекрытия, необходимого для замены инженерных сетей, планируется изменить маршруты общественного транспорта, направив их по улицам Большой и Демьяна Бедного, с организацией временной остановки на улице Демьяна Бедного возле дома № 27. Решение о полном перекрытии улицы Краснодарской будет принято только после заключения муниципального контракта на работы по реконструкции инженерных сетей», — сообщил Дмитрий Чеверда, руководитель отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.