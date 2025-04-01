Схему движения скорректируют из-за ремонта в Хабаровске улицы Краснодарской

В связи с комплексным ремонтом дороги на улице Краснодарской в Хабаровске будет скорректирована схема движения. Для того чтобы оповестить жителей города о грядущих изменениях, по обе стороны на пересечении улиц Демьяна Бедного и Краснодарской, а также на улице Карла Маркса у дома № 136 установлены информационные баннеры, сообщает ИА AmurMedia.
На модернизацию дорожного покрытия выделено около полумиллиарда рублей, из которых 300 миллионов выделено из бюджета края, а 200 миллионов — из городской казны.
Полный ремонт улицы Краснодарской будет проведен от улицы Карла Маркса до остановки «Детская железная дорога». В ходе работ на этом отрезке планируется увеличение количества полос с двух до четырех, создание регулируемого перекрестка на пересечении улиц Карла Маркса и Краснодарской, обновление инженерных коммуникаций, оптимизация организации движения по улице Карла Маркса, установка новых остановочных пунктов. Ожидается, что благодаря реконструкции возрастет пропускная способность улиц Карла Маркса и Краснодарской, что поможет уменьшить заторы в часы наибольшей нагрузки.
«Исходя из планируемой ширины проезжей части улицы Краснодарской и объема работ по ее расширению, предполагается, что в период проведения ремонтных работ движение транспорта будет организовано по одной половине дороги, без полного перекрытия участка от улицы Карла Маркса до Демьяна Бедного. На время полного перекрытия, необходимого для замены инженерных сетей, планируется изменить маршруты общественного транспорта, направив их по улицам Большой и Демьяна Бедного, с организацией временной остановки на улице Демьяна Бедного возле дома № 27. Решение о полном перекрытии улицы Краснодарской будет принято только после заключения муниципального контракта на работы по реконструкции инженерных сетей», — сообщил Дмитрий Чеверда, руководитель отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.