Сгоревший храм в поселке Кедровом вновь будут восстанавливать

Дважды пострадавший от огня храм Петра и Февронии в поселке Кедровый вновь будут восстанавливать.
— По благословению епископа Красноярского и Ачинского Никиты во всех храмах и монастырях епархии объявлен тарелочный сбор по окончании воскресных богослужений в помощь по восстановлению храма, — сообщила пресс-служба Красноярской митрополии.
Напомним, первый пожар случился осенью 2024 года. Восстановительные работы шли на средства меценатов и верующих, здание было практически готово к богослужениям.
Однако утром 30 марта в здании вновь вспыхнуло пламя. В результате очень сильно пострадала внутренняя часть и внешний вид храма.
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