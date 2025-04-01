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Сгоревший храм в поселке Кедровом вновь будут восстанавливать

В Кедровом под Красноярском вновь загорелся храм.

Источник: МЧС РФ

Дважды пострадавший от огня храм Петра и Февронии в поселке Кедровый вновь будут восстанавливать.

— По благословению епископа Красноярского и Ачинского Никиты во всех храмах и монастырях епархии объявлен тарелочный сбор по окончании воскресных богослужений в помощь по восстановлению храма, — сообщила пресс-служба Красноярской митрополии.

Напомним, первый пожар случился осенью 2024 года. Восстановительные работы шли на средства меценатов и верующих, здание было практически готово к богослужениям.

Однако утром 30 марта в здании вновь вспыхнуло пламя. В результате очень сильно пострадала внутренняя часть и внешний вид храма.

Ранее мы писали, что жительница Зеленогорска добилась компенсации после того, как в подъезде ее укусила собака.