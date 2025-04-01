Врач назвала мифом необходимость пить два литра воды в день

По словам врача, если усреднить норму потребления воды в сутки, то получится, что взрослые женщины в день должны пить около 2−2,5 литров, мужчины — около 2,5−3,5 литров, беременным рекомендуется прибавить 0,5 литров к обычной норме, а кормящим матерям рекомендуется добавить от 0,7 до 1 литра к обычной норме.