Врач назвала мифом необходимость пить два литра воды в день

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Необходимость пить два литра воды в день считается мифом, так как ежедневная норма рассчитывается с учетом возраста, веса и физической активности человека, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Милена Османова.
«Популярный совет “пить два литра в день” — миф. Норма зависит от возраста, веса, физической активности, климата и состояния здоровья. Формула ВОЗ: 30−35 миллилитров на 1 килограмм веса. Например, при весе 70 килограммов норма — 2100−2450 миллилитров. Дополнительная коррекция на физическую активность — еще плюс 500 миллилитров на час интенсивной тренировки», — сказала Османова.
Также в ежедневной норме учитывается жидкость, полученная из пищи, так как около 20% воды человек получает из еды, например, из супов, фруктов и овощей.
По словам врача, если усреднить норму потребления воды в сутки, то получится, что взрослые женщины в день должны пить около 2−2,5 литров, мужчины — около 2,5−3,5 литров, беременным рекомендуется прибавить 0,5 литров к обычной норме, а кормящим матерям рекомендуется добавить от 0,7 до 1 литра к обычной норме.
Детям от 1 до 3 лет рекомендуется пить около 1−1,3 литров, от 4 до 8 лет — около 1,3−1,7 литров, от 9 до 13 лет — около 1,7−2,4 литров. Подростки должны выпивать около 2−3 литров.