Социальные пенсии в Хабаровском крае и ЕАО выросли на 14,75%

С 1 апреля Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области провело индексацию социальных пенсий на 14,75%. Повышение коснулось 35,3 тысячи пенсионеров регионов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Социальные пенсии назначаются: инвалидам, детям, оставшимся без родителей, гражданам пенсионного возраста без трудового стажа, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда и пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф.
Апрельская индексация стала уже третьей в 2025 году: в январе страховые пенсии выросли на 9,5% для 300 тысяч пенсионеров. В феврале увеличились социальные выплаты инвалидам и ветеранам.
Выплаты поступят в апреле в обычные даты. Неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума продолжает выплачиваться региональная социальная доплата.