Превышение скорости, алкогольное опьянение и страховки: недобросовестные водители станут платить больше за нарушения ПДД

Теперь за превышение скорости на 80 км/ч и более последует штраф в размере 7,5 тысячи рублей. Такие же санкции введены в отношении водителей, выезжающих на встречную полосу. Кроме того, повысили штрафы за нахождение за рулем в нетрезвом виде. Всем пойманным придется заплатить до 45 тысяч рублей.