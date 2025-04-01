Превышение скорости, алкогольное опьянение и страховки: недобросовестные водители станут платить больше за нарушения ПДД

Россияне, нарушающие правила дорожного движения, будут оплачивать большие штрафы. С сегодняшнего дня, с 1 апреля, вступают в силу новые законы. Россиянам стоит обратить внимание на изменения в порядке оформления ОСАГО и в правилах дорожного движения.
Теперь за превышение скорости на 80 км/ч и более последует штраф в размере 7,5 тысячи рублей. Такие же санкции введены в отношении водителей, выезжающих на встречную полосу. Кроме того, повысили штрафы за нахождение за рулем в нетрезвом виде. Всем пойманным придется заплатить до 45 тысяч рублей.
Также, сотрудники ДПС начнут тщательнее следить за наличием полиса ОСАГО. Повторное отсутствие страховки обернется нарушителю штрафом в 3−5 тысяч рублей.
С 1 апреля, помимо прочего, вступил в силу закон о распространении семейной ипотеки на вторичное жилье. Однако покупка квартиры по соответствующей программе осуществляется только в городах, где нет или почти нет новостроек. Москва и Петербург не входят в перечень.