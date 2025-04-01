Карьерный консультант назвала лучшие варианты удаленной работы для подростков на лето

Лето — отличное время для подработки. Подростки могут зарабатывать деньги, не выходя из дома, выбирая удаленные профессии. В беседе с KP.RU HR-эксперт и карьерный консультант Диана Галас предложила несколько доступных вариантов.
— Если вы хорошо пишете тексты, попробуйте копирайтинг или рерайтинг. Можно также заняться ведением соцсетей, созданием контента или переводами. А если умеете работать с сайтами — попробуйте создавать лендинги на Tilda или WordPress, — посоветовала специалист.
Также можно монетизировать свое хобби: например, продавать handmade-изделия или одежду через соцсети и маркетплейсы. Главное — выбрать занятие, которое будет не только приносить доход, но и приносить удовольствие.
Перед началом работы важно уточнить все условия: график, зарплату и обязанности, а также не соглашаться на неофициальное сотрудничество без четкого договора. При этом не стоит забывать про баланс учебы, отдыха и работы.