В Госдуме предложили увеличить индексацию пенсий

«Индексацию пенсий следует привязать к потребительской корзине. В последние годы она превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он прибавку» — заявил Сергей Гаврилов в интервью ТАСС.