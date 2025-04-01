Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили увеличить индексацию пенсий

В России индексацию пенсий предлагают сделать регулярной. Расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых людей, а не исходя из уровня инфляции. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Пенсия должна повышаться постоянно и систематически, считают авторы проекта.

В России индексацию пенсий предлагают сделать регулярной. Расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых людей, а не исходя из уровня инфляции. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Индексацию пенсий следует привязать к потребительской корзине. В последние годы она превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он прибавку» — заявил Сергей Гаврилов в интервью ТАСС.

По словам депутата, существующая система «будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано». Она не соответствует потребностям населения, сказал Гаврилов.

С 1 апреля социальные пенсии в стране в очередной раз проиндексировали, напоминает RT. Ранее в Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста, передает «Национальная служба новостей».