В Госдуме предложили увеличить индексацию пенсий

Пенсия должна повышаться постоянно и систематически, считают авторы проекта.
В России индексацию пенсий предлагают сделать регулярной. Расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых людей, а не исходя из уровня инфляции. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Индексацию пенсий следует привязать к потребительской корзине. В последние годы она превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он прибавку» — заявил Сергей Гаврилов в интервью ТАСС.
По словам депутата, существующая система «будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано». Она не соответствует потребностям населения, сказал Гаврилов.
С 1 апреля социальные пенсии в стране в очередной раз проиндексировали, напоминает RT. Ранее в Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста, передает «Национальная служба новостей».