Депутат Немкин: сбои в Рунете связаны с иностранными хостинг-провайдерами

Проблемы в работе российских интернет-ресурсов связаны с их размещением у зарубежных хостинг-провайдеров, которые не принимают на себя обязательств по обеспечению стабильной работы сервисов и сохранности данных на своих платформах. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.