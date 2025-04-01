Депутат Немкин: сбои в Рунете связаны с иностранными хостинг-провайдерами

Проблемы в работе российских интернет-ресурсов связаны с их размещением у зарубежных хостинг-провайдеров, которые не принимают на себя обязательств по обеспечению стабильной работы сервисов и сохранности данных на своих платформах. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
«Мы на территории Российской Федерации в Рунете создали некую собственную экосистему, которая содержит в себе и элементы противодействия для DDoS-атак», — пояснил Немкин.
Депутат объяснил, когда компании используют зарубежные хостинги, они остаются без защиты. Поэтому Немкин считает правильным переходить на российские — там есть и договорные обязательства, и ответственность, и госзащита.
30 марта 2025 года зафиксирован масштабный сбой в работе российского сегмента интернета. Уточняется, что сильные сбои были замечены в работе операторов мобильной связи и приложений ресторанов быстрого питания и маркетплейсов.