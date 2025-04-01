МВД начало операцию по установлению ресурсов с личным данным граждан

Сотрудники МВД начали операцию, чтобы соответствовать обновленному законодательству.
Министерство внутренних дел России начало специальную операцию по выявлению интернет-ресурсов, распространяющих личные данные граждан. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала Baza.
11 марта было подписано распоряжение, согласно которому МВД должно идентифицировать сайты, каналы и боты, через которые происходит утечка персональных данных. «Проведение мероприятий по поиску таких ресурсов направлено на исполнение нового законодательства и статьи 272.1 Уголовного кодекса РФ (Незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные — прим. URA.RU)», — сообщил источник Baza.
Операция якобы будет длиться три следующие недели. В ходе нее планируется не только выявление, но и привлечение к уголовной ответственности владельцев и администраторов ресурсов, занимающихся незаконным сбором и распространением личных данных.
МВД России внедрило новые меры по борьбе с киберпреступностью, включая специальные операции по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, занимающихся незаконным распространением личной информации граждан. Ведь мошенники уже добрались до звезд, так как комик Андрей Бебуришвили лишился пяти миллионов рублей после разговора по телефону.