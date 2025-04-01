МВД начало операцию по установлению ресурсов с личным данным граждан

МВД России внедрило новые меры по борьбе с киберпреступностью, включая специальные операции по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, занимающихся незаконным распространением личной информации граждан. Ведь мошенники уже добрались до звезд, так как комик Андрей Бебуришвили лишился пяти миллионов рублей после разговора по телефону.