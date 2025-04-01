«Известия»: в России хотят установить госрегулирование цен на картофель

«Картофель за 2024 год стал лидером по росту цен среди продуктов питания. Согласно информации Росстата и Центрального банка, стоимость картофеля в рознице выросла на 92% за год — с 28 рублей за килограмм в декабре 2023 года до приблизительно 57 рублей в декабре 2024 года. Цены продолжают расти и в 2025 году», — пишут «Известия».