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«Известия»: в России хотят установить госрегулирование цен на картофель

В России рассматривается вопрос о государственном регулировании цен на картофель. Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов направил запрос Министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением об этом.

В России могут начать регулировать цены на картофель.

В России рассматривается вопрос о государственном регулировании цен на картофель. Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов направил запрос Министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением об этом.

«Картофель за 2024 год стал лидером по росту цен среди продуктов питания. Согласно информации Росстата и Центрального банка, стоимость картофеля в рознице выросла на 92% за год — с 28 рублей за килограмм в декабре 2023 года до приблизительно 57 рублей в декабре 2024 года. Цены продолжают расти и в 2025 году», — пишут «Известия».

Власти уже планируют увеличить посевные площади картофеля, выделив на эти цели 500 миллионов рублей, но проблемы отрасли не решатся быстро. В результате, стоимость картофеля в рознице значительно выросла.