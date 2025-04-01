ДВГУПС в Хабаровске начнёт готовить специалистов по микроэлектронике

Сотрудничество с учебными заведениями для развития кадрового потенциала микроэлектронной отрасли и привлечение молодежи к этой профессии — одна из ключевых стратегических задач НИИМЭ. Институт ведет базовые кафедры микро- и наноэлектроники, активно участвует в профориентационных акциях, принимает студентов на практику и стажировку. В 2024 году НИИМЭ организовал более 120 профориентационных мероприятий и проектов для школьников и студентов.