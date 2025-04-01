ДВГУПС в Хабаровске начнёт готовить специалистов по микроэлектронике

Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), входящий в группу компаний «Элемент», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», и Дальневосточный государственный университет путей сообщения заключили соглашение о совместной подготовке высококвалифицированных специалистов для электронной промышленности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Цель сотрудничества — объединить научный и кадровый потенциал для разработки образовательных программ, направленных на подготовку инженеров в области сверхчистой химии — ключевой технологии для производства современных микроэлектронных компонентов.
НИИМЭ и ДВГУПС намерены организовать целевую подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, проводить совместные мероприятия, стажировки и практики для студентов, а также содействовать трудоустройству выпускников в отрасль. Это должно способствовать развитию научно-исследовательской деятельности и обеспечить условия для ускоренного прогресса страны.
— Наши возможности позволяют ставить перед собой амбициозные цели. Студенты получат глубокие знания и навыки от ведущих экспертов страны, что откроет перед ними новые перспективы. Важно, чтобы будущие инженеры чувствовали уверенность и понимали, что перед ними открыты широкие возможности для карьерного роста, — рассказал ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.
Сотрудничество с учебными заведениями для развития кадрового потенциала микроэлектронной отрасли и привлечение молодежи к этой профессии — одна из ключевых стратегических задач НИИМЭ. Институт ведет базовые кафедры микро- и наноэлектроники, активно участвует в профориентационных акциях, принимает студентов на практику и стажировку. В 2024 году НИИМЭ организовал более 120 профориентационных мероприятий и проектов для школьников и студентов.