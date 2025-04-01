Оставила леденящее душу послание: няня убила 3-летнего ребенка своего возлюбленного ради мести

Уточняется, что инцидент произошел в Лас-Вегасе. Когда отец ребенка вернулся домой, он обнаружил свою девушку, которая оставалась нянчиться с девочкой, на кухне. Его возлюбленная сидела на полу в окружении ножей и была покрыта кровью. На стене рядом с ней были написаны слова «Все, кто играл со мной, прокляты».