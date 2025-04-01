Оставила леденящее душу послание: няня убила 3-летнего ребенка своего возлюбленного ради мести

В США женщина убила 3-летнего ребенка своего возлюбленного, оставив на стене ужасное послание, написанное кровью. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.
Уточняется, что инцидент произошел в Лас-Вегасе. Когда отец ребенка вернулся домой, он обнаружил свою девушку, которая оставалась нянчиться с девочкой, на кухне. Его возлюбленная сидела на полу в окружении ножей и была покрыта кровью. На стене рядом с ней были написаны слова «Все, кто играл со мной, прокляты».
Еще одним ударом для мужчины стало убийство его маленькой дочери — ребенок находился в своей спальне без сознания, истекая кровью. Согласно материалам дела, девушка, которая нянчилась с малышкой, нанесла ей по меньшей мере 10 ножевых ранений в область туловища, шеи и ног, что привело к летальному исходу. Пока мужчина звонил в скорую и пытался реанимировать ребенка, его девушка покинула место преступления до приезда оперативных служб.
Она была задержана сотрудниками полиции через несколько часов после того, как ушла из квартиры. Девушка призналась, что она якобы сорвалась и ударила малышку ножом более чем один раз, чтобы отомстить возлюбленному, который то расставался, то сходился с ней.
Ранее KP.RU сообщал, что в США мужчину, который окунул 4-летнюю дочку в кипяток из-за испачканных штанов, приговорили к 50 годам тюрьмы.