Во Владивостоке задержали нелегальных таксистов-мигрантов

Во Владивостоке сотрудники полиции Приморского края задержали троих иностранцев, подозреваемых в работе мигрантами-таксистами без разрешения. Рейд провели сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции краевого УМВД совместно с Госавтоинспекцией в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Трудовой мигрант — 2025».
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, в районе Некрасовского путепровода правоохранители проверили порядка трёх десятков автомобилей, занимающихся пассажирскими перевозками. Проверка документов была проведена не только у водителей, но и у некоторых пассажиров. В результате задержаны граждане 1987, 1992 и 1998 годов рождения, предположительно нарушившие миграционное законодательство.
Одного из мужчин привлекли по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда или режима пребывания в стране. Санкции статьи предусматривают штраф от двух до пяти тысяч рублей с возможным выдворением за пределы РФ. Двоих других — по статье 18.17 КоАП РФ, запрещающей иностранцам работать в отдельных сферах без специального разрешения. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей и принудительная депортация.
Как пояснили в Управлении по вопросам миграции, рейды направлены на пресечение нелегальной занятости мигрантов-таксистов, нарушающих правила пассажирских перевозок. Подобные операции проводятся регулярно.