Во Владивостоке задержали нелегальных таксистов-мигрантов

Одного из мужчин привлекли по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда или режима пребывания в стране. Санкции статьи предусматривают штраф от двух до пяти тысяч рублей с возможным выдворением за пределы РФ. Двоих других — по статье 18.17 КоАП РФ, запрещающей иностранцам работать в отдельных сферах без специального разрешения. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей и принудительная депортация.