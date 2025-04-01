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Суд подтвердил виновность Яны Трояновой в нарушении закона об иноагентах

Ранее суд заочно арестовал сбежавшую из РФ актрису Троянову.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Москве признал законным штраф, назначенный иноагенту Яне Трояновой* за непредоставление отчётности о своей деятельности в уполномоченный орган, следует из сообщения Московского городского суда.

«Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — рассказали в суде представителям средств массовой информации.

Речь идёт о штрафе в размере 40 тысяч рублей.

Помимо этого, из картотеки суда следует, что ещё одну жалобу иностранного агента Трояновой на штраф за такое же нарушение суд будет рассматривать 8 апреля.

Актриса попала в реестр иноагентов в осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал сбежавшую из Российской Федерации актрису Яну Троянову.

Напомним, сбежавшая из РФ Яна Троянова поддержала призывы к убийству россиян, в том числе детей.

В июле 2024 года актрису включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Физическое лицо, выполняющее в РФ функции иноагента и внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.