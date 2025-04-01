Суд подтвердил виновность Яны Трояновой в нарушении закона об иноагентах

Суд в Москве признал законным штраф, назначенный иноагенту Яне Трояновой* за непредоставление отчётности о своей деятельности в уполномоченный орган, следует из сообщения Московского городского суда.
«Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — рассказали в суде представителям средств массовой информации.
Речь идёт о штрафе в размере 40 тысяч рублей.
Помимо этого, из картотеки суда следует, что ещё одну жалобу иностранного агента Трояновой на штраф за такое же нарушение суд будет рассматривать 8 апреля.
Актриса попала в реестр иноагентов в осенью 2023 года.
Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал сбежавшую из Российской Федерации актрису Яну Троянову.
Напомним, сбежавшая из РФ Яна Троянова поддержала призывы к убийству россиян, в том числе детей.
В июле 2024 года актрису включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее в РФ функции иноагента и внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.