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Санду: Молдавия потребует от Приднестровья выдать депутата Нестеровского

Санду заявила, что Молдавия потребует от Приднестровья вернуть осужденного на 12 лет депутата Нестеровского.

Источник: Комсомольская правда

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Кишинев направит официальный запрос в Тирасполь о передаче молдавского депутата Александра Нестеровского, осужденного на 12 лет тюрьмы. Заявление прозвучало после публикации данных спецслужб о возможном нахождении парламентария на территории Приднестровья накануне вынесения приговора. Об этом информирует ТАСС.

«Правительство Молдавии обратится с соответствующим запросом в Приднестровье, чтобы эта персона была передана на правый берег для применения решения, которое вынес суд», — сказала Санду.

Кроме этого, Санду также заявила о вмешательстве Российской Федерации в судебные процессы, касающиеся депутата Нестеровского и главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Ранее Гуцул отправили под арест сроком на 30 дней. Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева за якобы незаконное финансирование парти «Шор». Позднее Гуцул выступила с просьбой о помощи к Соединенным Штатам.