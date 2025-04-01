Санду: Молдавия потребует от Приднестровья выдать депутата Нестеровского

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Кишинев направит официальный запрос в Тирасполь о передаче молдавского депутата Александра Нестеровского, осужденного на 12 лет тюрьмы. Заявление прозвучало после публикации данных спецслужб о возможном нахождении парламентария на территории Приднестровья накануне вынесения приговора. Об этом информирует ТАСС.