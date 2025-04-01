Дмитрий Демешин взял под контроль развитие спортивной инфраструктуры в крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл совещание, темой которого стало развитие спортивной инфраструктуры региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время в нашем субъекте насчитывается более 3000 профильных объектов, и далеко не все они находятся в удовлетворительном состоянии, и данную ситуацию в лучшую сторону собирается поменять глава региона.
По словам краевого министра спорта Дмитрия Чикунова, на сегодняшний день уровень обеспеченности спортивными сооружениями в субъекте превышает 80% — по данному показателю мы входим в двадцатку лучших по стране в рейтинге качества жизни. Хорошую поддержку регион получает в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» — с 2019 года в его рамках создано 28 объектов.
Согласно информации, предоставленной в пресс-службе правительства Хабаровского края, при участии федеральных бюджетных средств во всех муниципалитетах региона появились площадки ГТО, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, один ФОК в Вяземском, а также построено семь спортивных площадок, в том числе футбольные и пришкольные стадионы.
Несмотря на то, что вновь создаваемые объекты соответствуют современным требованиям для проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований, на территории региона остро стоит вопрос изношенности материально-технической базы, которая была создана ещё в прошлом веке. Так, на сегодняшний день 453 спортивных объекта требуют проведения капитального ремонта.
— Кто у вас персонально отвечает за эти вопросы? Как распределен контроль среди глав муниципальных образований? Определите конкретного чиновника, и пусть он будет ответственен за спортивный объект в своем районе, — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин в ходе совещания.
Дмитрий Чикунов, в свою очередь, доложил, что сейчас в крае делается всё, чтобы помочь районам. Так, начиная с 2025, помимо прочего, начало применяться субсидирование разработки проектно-сметной документации и проведения капитального ремонта спортивных объектов. Деньги также выделяются на закупку и установку спортивных площадок. Всего в год выделяется 60 миллионов рублей.
Докладывая о том, как выстроена работа по направлению массового спорта, дворовых секций и бесплатных спортивных площадок в крае, министр спорта отметил, что самым успешным проектом является «Доступный спорт», а также президентская программа «Плаванье для всех». Что касается популяризации массовых мероприятий, в ближайшее время в крае планируется проведение двух спортивных марафонов, один из которых — федеральный «ЗаБег.РФ».
— Федеральные инициативы — это хорошо. Но я жду от вас конкретных предложений по спортивно-массовым мероприятиям у нас в крае, — обозначил губернатор.
Еще одну важную задачу поставил губернатор Дмитрий Демешин перед министерством спорта края во время заседания — в месячный срок подготовить предложения по организации в Хабаровском крае регулярных спортивных соревнований, посвященных памяти спортсменов-героев, защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга.
Отметим, что спорт — один из самых доступных социальных лифтов для молодёжи. Именно поэтому губернатор Демешин уделяет этой сфере такое внимание. Если раньше руководство края вполне бы удовлетворили бы хорошие показатели по линии рейтинга качества жизни АСИ, то Демешин требует, чтоб план спортивных мероприятий был по-настоящему комплексным, предусматривая активности во всех спортивных дисциплинах, которые сейчас развиваются в регионе.