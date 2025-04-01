Дмитрий Демешин взял под контроль развитие спортивной инфраструктуры в крае

Отметим, что спорт — один из самых доступных социальных лифтов для молодёжи. Именно поэтому губернатор Демешин уделяет этой сфере такое внимание. Если раньше руководство края вполне бы удовлетворили бы хорошие показатели по линии рейтинга качества жизни АСИ, то Демешин требует, чтоб план спортивных мероприятий был по-настоящему комплексным, предусматривая активности во всех спортивных дисциплинах, которые сейчас развиваются в регионе.