Украинский конфликт стал по-настоящему «коалиционным», заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что «за спиной» Украины действует несколько западных государств.
«В конфликте на Украине участвует коалиция западных стран, подобных примеров в истории немало: 1812 год, вторжение нацистской Германии. В этот раз главой коалиции была администрация Байдена», — сказал Меркурис.
Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.
Кроме того, он отметил, что стратегическое и тактическое планирование осуществлялось не офицерами Вооружённых сил Украины, а представителями коалиции.
«Украинцы просто их выполняли», — добавил аналитик, а также подчеркнул, что все операции ВСУ провалились.
Ранее Меркурис выразил мнение, что в настоящее время ни Киев, ни европейские государства не обладают влиянием на ситуацию на Украине. Важные вопросы будут решаться на переговорах Российской Федерации и Соединённых Штатов.