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Меркурис: в конфликте на Украине участвует коалиция западных стран

За «спиной» Киева действует несколько западных стран.

Источник: Аргументы и факты

Украинский конфликт стал по-настоящему «коалиционным», заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

Он подчеркнул, что «за спиной» Украины действует несколько западных государств.

«В конфликте на Украине участвует коалиция западных стран, подобных примеров в истории немало: 1812 год, вторжение нацистской Германии. В этот раз главой коалиции была администрация Байдена», — сказал Меркурис.

Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Кроме того, он отметил, что стратегическое и тактическое планирование осуществлялось не офицерами Вооружённых сил Украины, а представителями коалиции.

«Украинцы просто их выполняли», — добавил аналитик, а также подчеркнул, что все операции ВСУ провалились.

Ранее Меркурис выразил мнение, что в настоящее время ни Киев, ни европейские государства не обладают влиянием на ситуацию на Украине. Важные вопросы будут решаться на переговорах Российской Федерации и Соединённых Штатов.