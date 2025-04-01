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Листвянка весной: что увидят туристы, приехав к «воротам Байкала»

Наш корреспондент побывал в главном турпоселке Прибайкалья Листвянке, который во все сезоны полон туристов.

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Депутаты думы Листвянки приняли решение о введении туристического налога с 1 января 2025 года.

Он составит 1% (но не менее 100 рублей в сутки) от стоимости проживания в отелях и гостиницах, которые входят в реестр аккредитованных объектов.

Это последнее и, пожалуй, главное изменение в Листвянке в этом году. Во всем остальном она пока, несмотря на озвученные грандиозные планы, осталась такой же: без набережной, визуально непривлекательная, в том числе из-за стихийной застройки, без связей с другими пространствами на Байкале.

Но все же в Листвянку едут — из-за ее истории, Байкальского музея, телескопа, памятника Вампилову и, главное, из-за самого Байкала.