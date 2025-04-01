Листвянка весной: что увидят туристы, приехав к «воротам Байкала»

Это последнее и, пожалуй, главное изменение в Листвянке в этом году. Во всем остальном она пока, несмотря на озвученные грандиозные планы, осталась такой же: без набережной, визуально непривлекательная, в том числе из-за стихийной застройки, без связей с другими пространствами на Байкале.