Трамп хочет участвовать в выборах президента против Обамы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последнее время часто слышит вопросы о своем выдвижении на третий срок. По его словам, люди хотят, чтобы нынешний американский лидер вновь баллотировался на пост главы государства. Так Дональд Трамп высказался в ходе общения с журналистами в Белом доме.