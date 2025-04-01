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Трамп хочет участвовать в выборах президента против Обамы

Дональд Трамп отметил, что пока не рассматривал пути своего выдвижения на третий срок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последнее время часто слышит вопросы о своем выдвижении на третий срок. По его словам, люди хотят, чтобы нынешний американский лидер вновь баллотировался на пост главы государства. Так Дональд Трамп высказался в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Он также ответил на вопрос об участии в президентских выборах бывшего американского лидера Барака Обамы. Хозяин Белого дома заявил, что хотел бы побороться с возможным кандидатом. Он уточнил, что сможет баллотироваться, перспективы третьего срока есть.

«Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их», — подытожил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что не шутит про третий срок. Поправки к Конституции дают возможность повторно баллотироваться.