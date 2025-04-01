В Хабаровском крае семье погибшего участника СВО отказали в выплатах

В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры Нанайского района члены семьи погибшего участника СВО получили денежную выплату, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
Супруга военнослужащего обратилась в Центр социальной поддержки населения по Нанайскому району с заявлением о назначении социальных выплат, однако ей было отказано. Основанием для отказа стало якобы отсутствие регистрации у погибшего на территории Хабаровского края.
Прокурорская проверка показала, что военнослужащий проживал в регионе более 5 лет. В результате прокуратура обратилась в суд с иском о признании права семьи на получение социальных выплат.
Суд удовлетворил требования прокурора, и семья погибшего получила 1,5 миллиона рублей.