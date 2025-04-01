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В Хабаровском крае семье погибшего участника СВО отказали в выплатах

Чиновники не признали право вдовы и детей на 1,5 млн рублей, но вмешалась прокуратура.

Источник: ТАСС

В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры Нанайского района члены семьи погибшего участника СВО получили денежную выплату, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

Супруга военнослужащего обратилась в Центр социальной поддержки населения по Нанайскому району с заявлением о назначении социальных выплат, однако ей было отказано. Основанием для отказа стало якобы отсутствие регистрации у погибшего на территории Хабаровского края.

Прокурорская проверка показала, что военнослужащий проживал в регионе более 5 лет. В результате прокуратура обратилась в суд с иском о признании права семьи на получение социальных выплат.

Суд удовлетворил требования прокурора, и семья погибшего получила 1,5 миллиона рублей.