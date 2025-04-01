Герман Зверев заявил, что Владивосток — одна из трёх рыбных столиц России

При этом эксперт разграничил понятия самообеспеченности и реального потребления. По данным Минсельхоза, Россия производит на 60% больше рыбы, чем необходимо для внутренних нужд, однако это не отражает региональных дисбалансов. Например, потребление минтая достигает 13 кг на человека — рекордного уровня даже для Южной Кореи, где эта рыба считается традиционным продуктом (11,2 кг).