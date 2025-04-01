Герман Зверев заявил, что Владивосток — одна из трёх рыбных столиц России

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев назвал в разговоре с РИА НОВОСТИ Владивосток в тройке российских лидеров по потреблению рыбы на душу населения. Наряду с приморской столицей в список вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (39,7 кг на человека в год) и Астрахань (31,5 кг), тогда как жители Владивостока ежегодно съедают около 30,8 кг рыбной продукции.
Эксперт подчеркнул, что географическая близость к местам промысла не гарантирует высокого уровня потребления. Например, в Крыму, где добывают значительные объёмы рыбы, средний показатель составляет 16 кг, однако в Севастополе он достигает 30,6 кг. Аналогичный контраст наблюдается между Москвой (29 кг) и Санкт-Петербургом (15,1 кг), а также между соседними Костромской (21,6 кг) и Ярославской (16,2 кг) областями.
Ключевыми факторами Зверев назвал развитие ресторанной культуры с рыбными блюдами, доступность продукции в торговых сетях и наличие современной холодильной инфраструктуры. «Там, где есть разнообразие точек общепита и магазинов, включая местные сети, потребление рыбы выше», — пояснил глава ВАРПЭ. Особую роль играют логистические мощности: регионы с развитыми хранилищами демонстрируют стабильно высокие показатели.
При этом эксперт разграничил понятия самообеспеченности и реального потребления. По данным Минсельхоза, Россия производит на 60% больше рыбы, чем необходимо для внутренних нужд, однако это не отражает региональных дисбалансов. Например, потребление минтая достигает 13 кг на человека — рекордного уровня даже для Южной Кореи, где эта рыба считается традиционным продуктом (11,2 кг).