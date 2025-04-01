Трамп снова недоволен Путиным и Зеленским: заявление Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выражает недовольство позицией главы России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского относительно военного конфликта. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент [США] невероятно упорно работает над тем, чтобы достичь сделки о мире между Россией и Украиной. И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта», — информировала представительница Белого дома.
Она также подчеркнула, что Трамп также говорил о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы конфликт завершился.
Накануне в беседе с телеканалом NBC Трамп выразил крайнее недовольство заявлениями Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского и о временном управлении Украиной под эгидой ООН.
«Президент Дональд Трамп заявил, что он был очень зол и взбешен, когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, добавив, что комментарии попали не по адресу», — передавал телеканал.
При этом американский глава подчеркнул, что президенту России известно о его реакции. Трамп также добавил, что хорошие отношения с Путиным у него все же сохранились.
Кроме этого, американский президент пригрозил новыми санкциями против российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. Трамп также установил временные рамки: тарифные барьеры в 25% на российские нефтепродукты и иные товары вступят в силу спустя 30 дней, если за этот период не будет достигнуто существенного продвижения в переговорном процессе по прекращению огня.
Позднее в пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления Трампа о возможном повышении пошлин. По словам Пескова, объемы российско-американской торговли сейчас незначительны, поэтому введение Вашингтоном дополнительных тарифных ограничений не окажет существенного влияния на экономику России. При этом в Евросоюзе отметили, что если Трамп введет против какой-нибудь страны повышенные пошлины, то тут же последуют зеркальные меры.