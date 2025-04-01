Трамп снова недоволен Путиным и Зеленским: заявление Белого дома

Кроме этого, американский президент пригрозил новыми санкциями против российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. Трамп также установил временные рамки: тарифные барьеры в 25% на российские нефтепродукты и иные товары вступят в силу спустя 30 дней, если за этот период не будет достигнуто существенного продвижения в переговорном процессе по прекращению огня.