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ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута

ВВС Израиля нанесли удар по ключевому опорному пункту движения.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные атаковали опорный пункт движения «Хезболла», расположенный в южном пригороде Бейрута.

Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ. Израильские военные уточнили, что удар был нанесён по Дахии. Была использована авиация.

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по ключевому опорному пункту “Хезболлы” в районе Дахии», — заявили в Израиле.

Израильская сторона утверждает, что их целью стал боец «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что в Ливане во время перемирия при ударах ВВС Израиля погибли девять человек.