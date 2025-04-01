1 апреля 2025 года стартовал весенний призыв: что нового появилось в правилах

Число военнослужащих-срочников, которых призовут на срочную службу в ряды Вооруженных сил России весной 2025 года составит 160 тысяч человек. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны, обозначив и все нововведения очередной призывной кампании, начавшейся 1 апреля. А ранее российский президент Владимир Путин подписал Указ о призыве граждан на срочную военную службу.
Из главного. Весенняя призывная кампания продлится с 1 апреля до 15 июля. В строй должны встать 160 тысяч новобранцев, что на 10 тысяч больше годом ранее. Изменится и порядок призыва.
Ключевое изменение касается продления решения о призыве. Теперь правила будут такими: если новобранец не попал в призыв этой весны, попадет осенью или следующей весной. А неявка в военкомат будет как всегда штрафоваться, только сейчас денежное наказание составит до 30 тысяч рублей. Кроме того, уклонисты не смогут сдать на права, брать кредиты, регистрировать ИП, покупать или продавать недвижимость и автомобили.
Правом на отсрочку от службы наделены, например, отцы-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка. Отсрочка действует до исполнения ребенку 18 лет, те, у кого на попечении есть больные и пожилые родственники, есть двое или больше детей, студенты, сотрудники полиции, пожарные и так далее.
Кроме того, неважное состояние здоровье дает право призывнику получить отсрочку или освобождение. В первом случае парню придется повторно пройти медицинскую комиссию и, если все в порядке, идти в армию, освобождение же дается навсегда.
Новые нормы в этом году появились и в альтернативной гражданской службе. Список профессий, по которым можно пройти службу расширился с 238 до 266. Появились, например: машинист по стирке спецодежды, оператор видеозаписи, охотник, подсобный рабочий на лесозаготовках, почтальон, рыбовод, садовод, сборщик обуви, стропальщик и швея, агент по снабжению, врач по спортивной медицине, гидрометеонаблюдатель и главный тренер.
Еще одно важное новшество — появление электронных повесток, которые будут приходить на Госуслуги, а в Москве — на «Мос. Ру». Впрочем, отметили в Генштабе, бумажные повестки тоже будут в ходу и тоже будут иметь юридическую силу.