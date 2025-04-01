1 апреля 2025 года стартовал весенний призыв: что нового появилось в правилах

Ключевое изменение касается продления решения о призыве. Теперь правила будут такими: если новобранец не попал в призыв этой весны, попадет осенью или следующей весной. А неявка в военкомат будет как всегда штрафоваться, только сейчас денежное наказание составит до 30 тысяч рублей. Кроме того, уклонисты не смогут сдать на права, брать кредиты, регистрировать ИП, покупать или продавать недвижимость и автомобили.