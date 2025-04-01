ДВФУ получил предостережение за нарушение требований к экзаменам для мигрантов

Напомним, что с 1 мая 2024 года сдавать экзамены для получения патента мигранты могут только в специальных центрах тестирования при университетах. Во Владивостоке такой один. Региональный центр тестирования по русскому языку как иностранному ДВФУ находится на Алеутской, 61а.