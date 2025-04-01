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ДВФУ получил предостережение за нарушение требований к экзаменам для мигрантов

Рособрнадзор предложил вузу исправить нарушения.

Источник: PrimaMedia.ru

Рособрнадзор объявил предостережение Дальневосточному федеральному университету. Надзорное ведомство выявило несоблюдение обязательных требований к проведению экзаменов для мигрантов и выдаче им сертификатов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила ДВФУ предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата.

«Вузу предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — сообщили в ведомстве.

ИА PrimaMedia обратилось в пресс-службу ДВФУ для выяснения подробностей.

Напомним, что с 1 мая 2024 года сдавать экзамены для получения патента мигранты могут только в специальных центрах тестирования при университетах. Во Владивостоке такой один. Региональный центр тестирования по русскому языку как иностранному ДВФУ находится на Алеутской, 61а.

Ранее в СМИ сообщалось, что посетители центра оказываются в сложных условиях из-за того, что там же обучаются иностранные студенты. Всем им просто не хватает места в одном здании.