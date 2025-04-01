На улице Краснодарской в Хабаровске изменится схема движения

В ближайшее время в Хабаровске начнется комплексная реконструкция улицы Краснодарской, в связи с чем движение транспорта будет временно ограничено. Чтобы предупредить водителей и пешеходов, на ключевых перекрестках уже установлены информационные баннеры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.