На улице Краснодарской в Хабаровске изменится схема движения

В ближайшее время в Хабаровске начнется комплексная реконструкция улицы Краснодарской, в связи с чем движение транспорта будет временно ограничено. Чтобы предупредить водителей и пешеходов, на ключевых перекрестках уже установлены информационные баннеры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ремонтировать будут участок от улицы Карла Маркса до остановки «Детская железная дорога». Планируется расширение дороги с двух до четырех полос, создание регулируемого перекрестка на пересечении с улицей Карла Маркса, замена инженерных коммуникаций, обустройство новых остановочных павильонов и оптимизация движения на улице Карла Маркса.
На проект выделено 500 миллионов рублей: 300 миллионов — из краевого бюджета и 200 миллионов — из городского.
На время ремонта транспорт будет пущен по половине проезжей части, чтобы избежать полного перекрытия. В период замены коммуникаций возможны временные ограничения с перенаправлением транспорта по улицам Большой и Демьяна Бедного с обустройством временной остановки общественного транспорта по улице Демьяна Бедного, 27.
Остановки общественного транспорта будут временно перенесены.
«Необходимость введения полного перекрытия улицы Краснодарской на участке будет определена только после заключения муниципального контракта на проведение работ по переустройству инженерных сетей», — рассказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда.
Цель проекта — снизить загруженность улиц в часы пик и улучшить транспортную инфраструктуру города. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты.