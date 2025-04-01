В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак

Рабочая группа, занимающаяся улучшением законодательства, направленного на защиту граждан от нападений бездомных животных, предложила расширить список потенциально опасных собак.
Нина Останина, глава комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, выступила с инициативой включить в этот список такие породы, как ротвейлер и алабай. Она отметила необходимость более тщательного подхода к определению опасных собак.
Кроме того, планируется рассмотреть возможность добавления в перечень и других пород, что может способствовать повышению безопасности граждан и улучшению контроля за содержанием собак.
Ранее Останина сообщила, что в Госдуму могут внести на рассмотрение законопроект, который запрещает лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и детям до 16 лет выгуливать потенциально опасные породы собак.