Вдохновилась фильмами о гангстерах: женщина ограбила банк на восьмом месяце беременности

Через две недели преступница ограбила другой филиал того же банка в городе Пулавы. На этот раз у нее был предмет, похожий на пистолет, сообщили полицейские. Для побега она хитро использовала мужа. Женщина попросила его забрать ее из больницы после осмотра, но на самом деле он отвез ее от парковки рядом с первым банком, не подозревая о ее плане.