Вдохновилась фильмами о гангстерах: женщина ограбила банк на восьмом месяце беременности

В Польше 37-летняя женщина Анна А. совершила ограбления двух банков, последнее из них уже будучи на восьмом месяце беременности. Это произошло в Люблинском регионе в октябре и ноябре 2023 года. По данным местных СМИ, она вдохновилась гангстерскими фильмами, которые смотрела дома, пишет Daily Mail.
Первый раз женщина напала на Кооперативный банк в Курове. Она вошла в здание с ножом и заставила кассира отдать деньги. После этого женщина ушла пешком с награбленным. Полиция устроила облаву, перекрыла дороги и использовала собак, но найти ее не смогли. Описание преступницы было таким: невысокая, скорее всего, женщина.
Через две недели преступница ограбила другой филиал того же банка в городе Пулавы. На этот раз у нее был предмет, похожий на пистолет, сообщили полицейские. Для побега она хитро использовала мужа. Женщина попросила его забрать ее из больницы после осмотра, но на самом деле он отвез ее от парковки рядом с первым банком, не подозревая о ее плане.
Полиция изучила записи с камер и заметила, что у грабительницы виден небольшой живот, как у беременной. Это помогло вычислить злоумышленницу. Ее задержали через день после второго преступления. Всего она украла около 10 тысяч фунтов стерлингов. Половина денег нашлась в подвале ее дома — остальное она потратила на стройматериалы для семьи. Там же полиция обнаружила нож и одежду, которую, вероятно, женщина надевала во время налетов.
Своему мужу она объяснила, что деньги в чемодане — это выигрыш в лотерею. Муж и сын поверили ей, как она позже рассказала в суде. В 2024 году женщину осудили за ограбления и нанесение вреда. Ей дали четыре года тюрьмы и обязали выплатить банкам компенсацию.
Женщина настаивала, что действовала одна, а муж ничего не знал о ее делах. В тюрьме она родила ребенка и получила разрешение заботиться о нем за решеткой. У женщины уже есть трое детей. Она пыталась оспорить приговор, но в прошлый четверг суд в Люблине оставил его без изменений.
Ранее KP.RU рассказывал, как в США арестовали 73-летнего мужчину, ограбившего банк в Нью-Йорке. Позже оказалось, что это его вторая попытка ограбления. Первый раз он решился на подобный поступок ещё в марте 1994 года.