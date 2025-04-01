На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram

По данным экспертов, от новой версии Triada пострадали больше 2,6 тыс. пользователей в разных странах, большинство — в России. С июня 2024 по март 2025 года создатели вируса перевели на свои криптокошельки около $270 тыс. в разной криптовалюте. При этом отмечает «Лаборатория Касперского», в реальности сумма может быть больше: криптовалюту Monero невозможно отследить.