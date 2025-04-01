В КНР назвали президента Тайваня «паразитом» и объявили о военных учениях вблизи острова

Военные Китая начнут учения вблизи Тайваня. Они будут направлены против сепаратистов. Уточняется, что войска проведут армейские, военно-морские и ракетные учения, пишет Reuters.
Уточняется, что скопление военных КНР станет предупреждением в связи с провокациями со стороны главы тайваньской администрации Лай Циндэ, названного в сообщении паразитом. Пекин предпринимает шаги для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Китай планирует дать отпор политике Тайваня.
«Эти учения в основном сосредоточены на патрулировании боевой готовности с моря и воздуха, нападениях на морские и наземные цели, а также блокаде ключевых районов и морских путей для проверки возможностей совместных операций своих войск», — поясняется в материале.
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал Китай угрозой и для США. Он уточнил, что конфликт Вашингтона и Пекина стал приоритетным для американских ВС.