ВСУ в курском приграничье запрещали хоронить мирных жителей на кладбищах

Напомним, 21 марта СК РФ сообщил, что украинские военные после вторжения в Курскую область запрещали местным жителям покидать населённые пункты и использовали мирное население их в качестве живого щита. В ведомстве уточнили, что подобная тактика ранее применялась ВСУ в Мариуполе (ДНР).