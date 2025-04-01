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Названы условия, на которых могут работать подростки

Эксперт Чиндина: подросткам запрещена работа, вредящая нравственному развитию.

Источник: Комсомольская правда

Подростки в России могут официально трудоустроиться только с 14 лет, но с определенными ограничениями. Закон четко определяет, сколько часов они могут трудиться и где им разрешено работать. О всех нюансах KP.RU рассказала эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Юлия Чиндина.

— Несовершеннолетнего точно не возьмут на работу, связанную с подъемом тяжестей, вредными условиями, работой в ночные смены и в заведения, угрожающие нравственному развитию ребенка, — ночные клубы, точки продажи алкоголя и сигарет и тому подобные, — объяснила специалист.

До 14 лет официальное трудоустройство невозможно, но дети могут получить первый опыт работы, например, помогая соседям по дому. Исключение — киноиндустрия, шоу-бизнес и реклама, где договор подписывают родители с разрешения органов опеки.

Также с 14 лет подростки могут заниматься предпринимательской деятельностью. Однако здесь также необходимо согласие родителей.