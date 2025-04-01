Названы условия, на которых могут работать подростки

Подростки в России могут официально трудоустроиться только с 14 лет, но с определенными ограничениями. Закон четко определяет, сколько часов они могут трудиться и где им разрешено работать. О всех нюансах KP.RU рассказала эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Юлия Чиндина.