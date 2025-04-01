Шесть европейских государств, несмотря на бессмысленность санкционного давления на Россию, заявили о готовности и дальше бороться против Москвы всевозможными рестрикциями. Об этом говорится в соответствующем заявлении глав МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, а также главы евродипломатии ЕС Каи Каллас, которое они сделали после встречи глав МИД стран G5, где также присутствовали представители ЕС, Украины и Британии.
«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб», — объявляется в документе.
Также страны-подписанты выразили готовность вводить новые санкции против Российской Федерации.
Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов объяснил, что ЕС может сохранить антироссийские санкции, даже в случае их смягчения США. Комментируя вопрос, последуют ли в Брюсселе за Вашингтоном в случае смягчения санкций, дипломат отметил, что это «попытки рассуждать о Евросоюзе с точки зрения здравого смысла» и напомнил о примерах обратной логики ЕС.
Отказ от санкций будет возможен только при условии, что ЕС перестанет рассматривать нелегитимные ограничения как один из инструментов своей внешней политики, не говоря уже об однозначном отказе от конфронтации с Россией.
На этом фоне накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести вторичные ограничительные меры в отношении нефти из России, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на территории Украины.
А источники в Министерстве торговли Южной Кореи признались, что страна готова отменить все санкции, введённые в отношении Российской Федерации, но ждёт, чтобы первыми это сделали Соединённые Штаты Америки.
Кстати, как выяснилось, страдает от антироссийский рестрикций даже Организация Объединенных Наций, которая не может получить взносы от России. Европейские представители ввели санкции в отношении Газпромбанка в конце 2024 года. До этого момента Россия могла перечислить средства в регулярный бюджет ООН. Все необходимые взносы оплачены. Но теперь Москва не может перевести деньги на счет организации из-за ограничений. Для ООН это станет большой проблемой.