Кстати, как выяснилось, страдает от антироссийский рестрикций даже Организация Объединенных Наций, которая не может получить взносы от России. Европейские представители ввели санкции в отношении Газпромбанка в конце 2024 года. До этого момента Россия могла перечислить средства в регулярный бюджет ООН. Все необходимые взносы оплачены. Но теперь Москва не может перевести деньги на счет организации из-за ограничений. Для ООН это станет большой проблемой.