Омичи начали оформлять детей в первый класс

Сегодня, 1 апреля, стартовала кампания по зачислению в школы первоклассников. Жители Омска начали подавать заявки для оформления детей в учебные заведения.
Чтобы зачислить ребенка в школу, его законный представитель должен выбрать один из способов: обратиться в общеобразовательную организацию лично, отправить заявление заказным письмом или на портале «Госуслуги».
В 2025 году многие омичи воспользовались новой бесплатной опцией сайта gosuslugi.ru. Они заранее заполняли черновики, чтобы в день старта приема заявок отправить уже подготовленное заявление.
«При записи детей в первый класс школы учитывают очередность подачи заявок», — напомнил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Ранее «КП — Омск» рассказала о проблемах с закупками бесплатных рюкзаков для первоклассников.