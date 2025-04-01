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Омичи начали оформлять детей в первый класс

Прием заявлений на зачисление в школы стартовал 1 апреля.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 апреля, стартовала кампания по зачислению в школы первоклассников. Жители Омска начали подавать заявки для оформления детей в учебные заведения.

Чтобы зачислить ребенка в школу, его законный представитель должен выбрать один из способов: обратиться в общеобразовательную организацию лично, отправить заявление заказным письмом или на портале «Госуслуги».

В 2025 году многие омичи воспользовались новой бесплатной опцией сайта gosuslugi.ru. Они заранее заполняли черновики, чтобы в день старта приема заявок отправить уже подготовленное заявление.

«При записи детей в первый класс школы учитывают очередность подачи заявок», — напомнил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Ранее «КП — Омск» рассказала о проблемах с закупками бесплатных рюкзаков для первоклассников.