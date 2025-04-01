В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов

Глава думского комитета отметила, что стирание крестов — это оскорбление чувств миллионов верующих, прямое посягательство на традиционные ценности и на историческое, культурное наследие России. По ее словам, принятие соответствующего закона станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ российского общества.