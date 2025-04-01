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В Госдуме поддержали идею запретить стирать кресты с изображений храмов

Депутат Лантратова поддержала идею запретить стирать кресты с изображений храмов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») поддержала идею о запрете удаления крестов с изображений храмов, отметив, что это является оскорблением чувств верующих.

Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что необходимо законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов.

«Полностью поддерживаю призыв РПЦ законодательно защитить изображение креста на храмах», — сказала Лантратова РИА Новости.

Глава думского комитета отметила, что стирание крестов — это оскорбление чувств миллионов верующих, прямое посягательство на традиционные ценности и на историческое, культурное наследие России. По ее словам, принятие соответствующего закона станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ российского общества.

«Надо четко обозначить, что подобные действия недопустимы и будут иметь правовые последствия. Проведем расширенное совещание комитета по данному вопросу», — добавила депутат Госдумы.